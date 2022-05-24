Şemsiyeyle uçan adam, Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olmak için başvuruda bulundu! - Son Dakika
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Şemsiyeyle uçan adam, Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olmak için başvuruda bulundu!

24.05.2022 18:22

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında yaşanan olayda, çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi ile birlikte yerden yükselerek uçan ve Türkiye'de "şemsiye ile uçan adam" olarak tanınan Sadık Kocadallı, uzaya giden ilk Türk astronot olmak için başvuruda bulundu.

Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan 39 yaşındaki Sadık Kocadallı'nın 4 metre havalanması kameralara yansımış Kocadallı, "Şemsiye ile uçan adam" olarak gündemde kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Türk uzay yolucusu ve bilim misyonu" görevini başlattıklarını duyurdu.

Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot için sürpriz talip! Herkes onu bu videodan tanıyor

"ARTIK BEN DE UZAYA GİTMEK İSTİYORUM"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Türkiye Uzay Ajansından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusundaki kriterleri açıkladı. Duruma ilk olumlu tepki Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "şemsiye ile uçan adam" Sadık Kocadallı'dan geldi. Uzay yolcusu olmak istediğini belirten Sadık Kocadallı, "Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Bende uçan adam olarak ünlendim. Artık bende uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık" dedi.

Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot için sürpriz talip! Herkes onu bu videodan tanıyor

HALDEKİ ARKADAŞLARI TAM DESTEK VERİYOR

Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı'ya destek verdi. Sebze hali esnafından Mehmet Şabap, "Bende arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot için sürpriz talip! Herkes onu bu videodan tanıyor
YORUMLAR
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TUA, ilk Türk astronot için kriterlerini açıkladı! TUA, ilk Türk astronot için kriterlerini açıkladı! Erdoğan'ın 'Bir Türk uzaya gidecek' açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin Erdoğan'ın 'Bir Türk uzaya gidecek' açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şemsiyeyle uçan adam, Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olmak için başvuruda bulundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şemsiyeyle uçan adam, Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olmak için başvuruda bulundu! - Son Dakika
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