Şemsiyeyle uçan adam, Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olmak için başvuruda bulundu!

Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan 39 yaşındaki Sadık Kocadallı'nın 4 metre havalanması kameralara yansımış Kocadallı, "Şemsiye ile uçan adam" olarak gündemde kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Türk uzay yolucusu ve bilim misyonu" görevini başlattıklarını duyurdu.

"ARTIK BEN DE UZAYA GİTMEK İSTİYORUM"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Türkiye Uzay Ajansından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusundaki kriterleri açıkladı. Duruma ilk olumlu tepki Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "şemsiye ile uçan adam" Sadık Kocadallı'dan geldi. Uzay yolcusu olmak istediğini belirten Sadık Kocadallı, "Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Bende uçan adam olarak ünlendim. Artık bende uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık" dedi.

HALDEKİ ARKADAŞLARI TAM DESTEK VERİYOR

Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı'ya destek verdi. Sebze hali esnafından Mehmet Şabap, "Bende arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar" şeklinde konuştu.