Sen'den maaş zammı eylemi - Son Dakika
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Sen'den maaş zammı eylemi

6 saat önce

İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli-Sen üyeleri, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını, düzenlenen basın açıklamasıyla protesto etti.

Sen'den maaş zammı eylemi, System.String[]

İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli-Sen üyeleri, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını, düzenlenen basın açıklamasıyla protesto etti.

Konak Meydanı tarihi Saat Kulesi önünde toplanan Emekli-Sen üyesi 50 kişilik gruba, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da eşlik etti. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan üyeler adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Özkaynak, "Ülkede dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 162 lira 70 kuruş ve yoksulluk sınırı 7 bin 444 lira 62 kuruşken, asgari ücretlilere yapılan zam ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere yapılan zam ortadadır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise emeklilerin büyük bir bölümünün açlık sınırı altında yaşadığını öne sürerek, "13 milyona yakın emekli vatandaşımızdan yaklaşık 8 milyonu, açlık sınırı altında yaşıyor. Belirli bir yaşa gelmiş olanlar, ikinci işte çalışıyorlar. Bu insanlar çok zor koşullarda çalışmak zorundalar" dedi.

Açıklamaların ardından sendika üyeleri dağıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
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