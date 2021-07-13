Yönetmen koltuğunda Hakan Ketche'nin oturduğu 'Sen Yaşamaya Bak' filminin başrolünde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Filmin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor.
Yönetmen: Ketche
Senaryo: Hakan Bonomo
Oyuncular: Kaan Urgancıoğlu, Aslı Enver
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Sen Yaşamaya Bak
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Sen Yaşamaya Bak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Sen Yaşamaya Bak Filmi - Son Dakika