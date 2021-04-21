senarist Tülay Bilginer hayatını kaybetti - Son Dakika

Gazeteci, yazar, senarist Tülay Bilginer vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Tülay Bilginer'in vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Değerli meslektaşımız Tülay Bilginer'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik ve yazarlık alanında başarıyla hizmet veren, önceki TGC Başkan Yardımcılarından kaybettiğimiz Recep Bilginer'in kızı, Engin Bilginer'in de kardeşi olan Tülay Bilginer'in ailesinin, yakınlarının, basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

TÜLAY BİLGİNER KİMDİR?