Senato, Trump'ın Venezuela'da Güç Kullanımını Engelleme Tasarısını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Senato, Trump'ın Venezuela'da Güç Kullanımını Engelleme Tasarısını Reddetti

15.01.2026 05:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu, Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engelleyen tasarıyı 50-50 ile reddetti.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasının engellenmesini öngören tasarıyı reddetti.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan ve Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemeyi öngören tasarının oylaması ilginç anlara sahne oldu.

Genel Kurul'daki oylamada 50 "evet" oyuna karşılık 50 "hayır" oyu çıkarken, daha önce olumlu oy kullanan Cumhuriyetçi senatörler Josh Hawley ve Todd Young, Trump'ın kendilerine yönelik eleştirisinin ardından bu sefer tasarıya "hayır" oyu verdi.

Senato kuralları gereği eşitlikle sonuçlanan oylamanın ardından Senato Başkanı sıfatıyla oy kullanan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tasarıya "hayır" oyu vererek Demokratların Venezuela konusunda Trump'a set çekme girişimini durdurdu.

Geçen haftaki prosedürel oylamada tasarı lehinde 5 Cumhuriyetçi senatör oy vermiş, ABD Başkanı Trump bu isimleri sert şekilde eleştirmişti.

Kaynak: AA

Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senato, Trump'ın Venezuela'da Güç Kullanımını Engelleme Tasarısını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 06:06:28. #7.11#
SON DAKİKA: Senato, Trump'ın Venezuela'da Güç Kullanımını Engelleme Tasarısını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.