Senegal Cumhurbaşkanı Sall'a

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Afrika'nın enerji ve yatırım alanındaki lider platformu Afrika Petrolü ve Gücü (AOP) tarafından, kıtanın enerji sektörüne katkısı nedeniyle "Yılın Adamı" ödülüne layık görüldü.

AOP'nin sitesinde yer alan açıklamada, oy birliğiyle Cumhurbaşkanı Sall'ı yılın adamı seçen sektör üyelerince, Senegal'in, büyük yatırımcıları çeken ve gelecek vadeden keşiflerin ardından güçlü bir petrol endüstrisi inşa etmeye kendini adadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Macky Sall'ın liderliğinde, ülke yatırımcı çekmek konusunda büyük adımlar attı." ifadesine yer verildi.

Senegal Enerji Bakanı Makhtar Cisse, ödül ile Senegal'in, doğal kaynakların yönetimindeki şeffaflık çabalarının takdir edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sall'a ödülü, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bugün başlayan ve 11 Ekim'e kadar sürecek, Afrika ülkelerinden petrol ve enerji alanında görev yapan 20 bakanın katıldığı AOP 2019 Konferansında takdim edilecek.

Senegal Cumhurbaşkanı "Sunhak Barış Ödülü"ne de layık görülmüştü

Evrensel Barış Federasyonu, hafta sonu Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın, Sunhak 2020 Barış Ödülü'nü kazandığını açıklamıştı.

Sunhak Barış Ödülü komitesinden yapılan açıklamada, Sall'ın ülkesinin ekonomik kalkınması için izlediği "şeffaf politikalar"ın ödülün verilmesinde etkili olduğu kaydedilmişti.