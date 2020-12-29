Senegal'de Atlantik Okyanusu'na komşu "cep çölü": Lompoul - Son Dakika

Senegal'de Atlantik Okyanusu'na komşu "cep çölü": Lompoul

29.12.2020 11:51

Senegal'de bulunan ve dünyanın en küçük çöllerinden kabul edilen Lompoul, turistlere konforlu ve güvenli bir çöl deneyimi sunuyor.

Senegal'de bulunan ve dünyanın en küçük çöllerinden kabul edilen Lompoul, turistlere konforlu ve güvenli bir çöl deneyimi sunuyor.

Başkent Dakar'a 3 saat mesafede yer alan Lompoul, 18 kilometrekarelik yüz ölçümüyle "cep çölü" ismiyle de biliniyor.

Senegal'deki tek çöl olan Lompoul, bitki örtüsü ve Atlantik Okyanusu'nun neredeyse kıyısında yer alması sayesinde de dünyadaki diğer çöllerden farklılık gösteriyor.

Kum tepelerinin okyanus esintisi nedeniyle dağılmasını önlemek için dikilen okaliptus ağaçları ise gündüzleri çöl ortasında doğal gölgelik oluşturuyor.

Çölde ateş etrafında çay ve müzik

Belli bir noktaya kadar araç ve otobüslerle gelinebilen Lompoul'da, çölün başlangıç noktasına varıldığında tur şirketlerinin ayarladığı arazi araçlarıyla yola devam ediliyor.

Ana yoldan yaklaşık 15 dakika sürüş mesafesiyle ulaşılan Lompoul'da, çadırlardan oluşan 4 farklı kamp alanı çöl ortasında otel konforu vadediyor.

Otel odası mantığıyla oluşturulan her çadırın kendine ait tuvalet ve banyosu bulunuyor.

Ziyaretçiler gündüz çölün etrafında develerle gezintiye çıkarken geceleri de ateş etrafında darbukayı andıran Batı Afrika'ya özgü "djembe" isimli çalgıyla sunulan müzik ziyafetini dinliyor, ateşte demlenen geleneksel yeşil çay "ataya" içiyor.

Kum tepelerinin ardından teleskopla yıldızlar izleniyor

Başkent Dakar ve çevresinden gelen ralli tutkunları da kendi oluşturdukları parkurda çölde çeşitli amatör yarışlar düzenliyor.

Lompoul'da, zaman zaman gökyüzünün durumuna göre özel astronomi geceleri de düzenleniyor.

Hava kararmadan çöle ulaşan ziyaretçiler, önce gök bilimci Baidy Demba Diop'un gezegenler ve yıldızlar hakkındaki bilgilendirme sunumunu izliyor.

Ziyaretçiler, ardından kum tepelerinin aralarına kurulan teleskoplar sayesinde günün ilk ışıklarına kadar gökyüzünü gözlemleme şansı yakalıyor.

Başkentten kolay ulaşım ve terör unsurlarının olmayışı Lompoul'u, Sahra Çölü'nün "güvenli ve konforlu bir alternatifi" haline getiriyor.

Lompoul, 2009'dan 2016'ya kadar her yıl Sahel Müzik Festivali'ne de ev sahipliği yapması hasebiyle sadece turistler tarafından değil özellikle Sahel bölgesinden müzisyenler tarafından da sıkça tercih ediliyor.

"Türkiyeli dostlarımız Senegal'i görmeli"

Lompoul'a tur düzenleyen şirketlerden birinin sahibi Blandine Leguichaoua, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 40 yıldır turizm sektöründe çalıştığını ve 7 yıldır da Dakar'da çalıştığını söyledi.

Leguichaoua, Senegal'in kendine özgü kültürel ve doğal güzellikleri sayesinde özellikle Avrupalı turistlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Senegal'in kıtada terör sorunu bulunmayan nadir ülkelerden olduğuna dikkati çeken Leguichaoua, bu yönüyle de komşularından ayrıştığını kaydetti.

Leguichaoua, Senegal'in bir hafta gibi kısa sürede gezilebileceğini ve yolların da seyahate son derece elverişli olduğunu vurgulayarak "Türkiyeli dostlarımıza Senegal'e gelmeleri ve bu muhteşem kültürü, doğayı keşfetmelerini öneriyorum." dedi.

Tura Fransa'dan katılan 28 yaşındaki Laura Piantoni, çölde geçirdiği geceden çok etkilendiğini, özellikle teleskopla yıldızları izlemekten çok keyif aldığını belirtti.

Lompoul'daki kamp alanlarından birinin sahibi Abdu Bah da 2002'den bu yana çölde çalıştığını vurguladı.

Özellikle Batılı turistlerin Lompoul'a geldiğini kaydeden Bah, 8'i VIP olmak üzere 24 çadırının olduğunu ve aynı anda 150 kişiyi ağırlayabileceğini ifade etti.

Bah, beraberinde 23 kişinin çalıştığını ve tam pansiyon hizmet verdiklerinin altını çizerek Lompoul'un en iyi döneminin ekim-haziran arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Senegal'de Atlantik Okyanusu'na komşu cep çölü : Lompoul
Senegal'de Atlantik Okyanusu'na komşu cep çölü : Lompoul
Senegal'de Atlantik Okyanusu'na komşu cep çölü : Lompoul
Senegal'de Atlantik Okyanusu'na komşu cep çölü : Lompoul

Atlantik Okyanusu, Senegal, Ankara, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de Atlantik Okyanusu'na komşu 'cep çölü': Lompoul - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına siyah sayfalı tepki İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor         
12:05
Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor         
11:56
WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak         
11:32
Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak         
11:17
Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak         
10:49
Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı         
10:39
Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti         
10:30
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak         
10:06
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 12:32:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Senegal'de Atlantik Okyanusu'na komşu "cep çölü": Lompoul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei