Senegal'de Atlantik Okyanusu'na komşu "cep çölü": Lompoul - Son Dakika

Senegal'de bulunan ve dünyanın en küçük çöllerinden kabul edilen Lompoul, turistlere konforlu ve güvenli bir çöl deneyimi sunuyor.

Başkent Dakar'a 3 saat mesafede yer alan Lompoul, 18 kilometrekarelik yüz ölçümüyle "cep çölü" ismiyle de biliniyor.

Senegal'deki tek çöl olan Lompoul, bitki örtüsü ve Atlantik Okyanusu'nun neredeyse kıyısında yer alması sayesinde de dünyadaki diğer çöllerden farklılık gösteriyor.

Kum tepelerinin okyanus esintisi nedeniyle dağılmasını önlemek için dikilen okaliptus ağaçları ise gündüzleri çöl ortasında doğal gölgelik oluşturuyor.

Çölde ateş etrafında çay ve müzik

Belli bir noktaya kadar araç ve otobüslerle gelinebilen Lompoul'da, çölün başlangıç noktasına varıldığında tur şirketlerinin ayarladığı arazi araçlarıyla yola devam ediliyor.

Ana yoldan yaklaşık 15 dakika sürüş mesafesiyle ulaşılan Lompoul'da, çadırlardan oluşan 4 farklı kamp alanı çöl ortasında otel konforu vadediyor.

Otel odası mantığıyla oluşturulan her çadırın kendine ait tuvalet ve banyosu bulunuyor.

Ziyaretçiler gündüz çölün etrafında develerle gezintiye çıkarken geceleri de ateş etrafında darbukayı andıran Batı Afrika'ya özgü "djembe" isimli çalgıyla sunulan müzik ziyafetini dinliyor, ateşte demlenen geleneksel yeşil çay "ataya" içiyor.

Kum tepelerinin ardından teleskopla yıldızlar izleniyor

Başkent Dakar ve çevresinden gelen ralli tutkunları da kendi oluşturdukları parkurda çölde çeşitli amatör yarışlar düzenliyor.

Lompoul'da, zaman zaman gökyüzünün durumuna göre özel astronomi geceleri de düzenleniyor.

Hava kararmadan çöle ulaşan ziyaretçiler, önce gök bilimci Baidy Demba Diop'un gezegenler ve yıldızlar hakkındaki bilgilendirme sunumunu izliyor.

Ziyaretçiler, ardından kum tepelerinin aralarına kurulan teleskoplar sayesinde günün ilk ışıklarına kadar gökyüzünü gözlemleme şansı yakalıyor.

Başkentten kolay ulaşım ve terör unsurlarının olmayışı Lompoul'u, Sahra Çölü'nün "güvenli ve konforlu bir alternatifi" haline getiriyor.

Lompoul, 2009'dan 2016'ya kadar her yıl Sahel Müzik Festivali'ne de ev sahipliği yapması hasebiyle sadece turistler tarafından değil özellikle Sahel bölgesinden müzisyenler tarafından da sıkça tercih ediliyor.

"Türkiyeli dostlarımız Senegal'i görmeli"

Lompoul'a tur düzenleyen şirketlerden birinin sahibi Blandine Leguichaoua, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 40 yıldır turizm sektöründe çalıştığını ve 7 yıldır da Dakar'da çalıştığını söyledi.

Leguichaoua, Senegal'in kendine özgü kültürel ve doğal güzellikleri sayesinde özellikle Avrupalı turistlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Senegal'in kıtada terör sorunu bulunmayan nadir ülkelerden olduğuna dikkati çeken Leguichaoua, bu yönüyle de komşularından ayrıştığını kaydetti.

Leguichaoua, Senegal'in bir hafta gibi kısa sürede gezilebileceğini ve yolların da seyahate son derece elverişli olduğunu vurgulayarak "Türkiyeli dostlarımıza Senegal'e gelmeleri ve bu muhteşem kültürü, doğayı keşfetmelerini öneriyorum." dedi.

Tura Fransa'dan katılan 28 yaşındaki Laura Piantoni, çölde geçirdiği geceden çok etkilendiğini, özellikle teleskopla yıldızları izlemekten çok keyif aldığını belirtti.

Lompoul'daki kamp alanlarından birinin sahibi Abdu Bah da 2002'den bu yana çölde çalıştığını vurguladı.

Özellikle Batılı turistlerin Lompoul'a geldiğini kaydeden Bah, 8'i VIP olmak üzere 24 çadırının olduğunu ve aynı anda 150 kişiyi ağırlayabileceğini ifade etti.

Bah, beraberinde 23 kişinin çalıştığını ve tam pansiyon hizmet verdiklerinin altını çizerek Lompoul'un en iyi döneminin ekim-haziran arasında olduğunu sözlerine ekledi.