Dakar Belediye Başkanı Dias'ın hapis cezası onandı - Son Dakika
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Dakar Belediye Başkanı Dias'ın hapis cezası onandı

21.09.2022 17:32
Dakar Belediye Başkanı Dias'ın hapis cezası onandı

Senegal'de, Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias'ın 2017'de, kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan aldığı 2 yıl hapis cezası onandı.

Senegal'de, Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias'ın 2017'de, kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan aldığı 2 yıl hapis cezası onandı.

Dias'ın, 2017'de, Dakar'ın Mermoz-Sacre Coeur Belediye Başkanıyken aldığı 6 ayı kapalı 2 yıl hapis cezası bir üst mahkemede görüşüldü.

Dias'ın katılmadığı duruşmada mahkeme cezayı onadı. Dias'ın avukatları kararı temyize götüreceklerini belirtti.

Hapis kararı Yargıtay tarafından da onanırsa Ocak 2022'deki yerel seçimlerde Dakar Belediye Başkanı ve 31 Temmuz'daki genel seçimlerde milletvekili seçilen Dias'ın vekilliğinin düşme ihtimali bulunuyor.

Barthelemy Dias davası

Dias, Dakar'daki Mermoz Sacre-Coeur ilçesinin belediye başkanı olduğu 2011'de, belediye binasına saldırmaya gelen bir gruba açtığı ateş sonucu bir kişiyi öldürmekle suçlanıyordu.

Kimseyi doğrudan hedef almadığını, havaya ateş açtığını kaydeden Dias, kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 6 ayı kapalı 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dias, 4 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıkmıştı.

Ancak bu mahkumiyeti eleştiren Dias, ceza hakimlerine yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle de 2018'de 6 ay hapse mahkum edilmiş ve hapse girmişti.

Dias'ın avukatları mahkumiyete itiraz ederek kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Senegal, Güncel, Son Dakika

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