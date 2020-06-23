Senegal'de sömürgecilerin isimleri sokaklardan silinecek - Son Dakika

Senegal'de sömürgecilerin isimleri sokaklardan silinecek

ABD'de polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından kölelik ve sömürgeciliğe dair izlerin kaldırılması tartışmaları Senegal'de yetkilileri de harekete geçirdi.

ABD'de polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından kölelik ve sömürgeciliğe dair izlerin kaldırılması tartışmaları Senegal'de yetkilileri de harekete geçirdi.

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Balıkçılık Bakanı ve başkent Dakar'ın Plateau semtinin Belediye Başkanı Alioune Ndoye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin en işlek semti olan Plateau'da çok sayıda cadde, sokak ve meydanın hala Fransız sömürgecilerin ismini taşıdığını belirtti.

Bu isimlerin değiştirilmesi için belediye meclisine öneri sunacağını ifade eden Ndoye, bunların yerini Senegalli önemli isimlerin alabileceğini kaydetti.

Afrika'dan Amerika kıtasına yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası'nın Belediye Başkanı Augustin Senghor da adadaki sokakların yüzde 90'ının sömürgecilerin isimlerini taşıdığını söyledi.

Sokakların isim değişiminin ada meclisine daha önce önerildiğini bildiren Senghor, Goree Adası'nda yaşanan dramın unutulmaması, tarihin silinmemesi, aynı kalmasına karar verildiğini dile getirdi.

En az 400 yıl Fransa'nın sömürgesi olan Senegal'in önemli kentlerinde Fransız sömürgecilerinin isimleri ve heykelleri yer alıyor. Senegalliler, özellikle sömürge döneminin başkenti Saint Louis kentinde bulunan sömürge valisi Louis Faidherbe'nin heykelinin kaldırılmasını istiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:13 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Senegal'de sömürgecilerin isimleri sokaklardan silinecek - Son Dakika Dünya

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