Senegal'de turistik adanın "Türk Musa"sı - Son Dakika
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Senegal'de turistik adanın "Türk Musa"sı

6 saat önce

Atlas Okyanusu kıyısındaki Senegal'in Saloum Deltası'nın 200 adasından biri olan Dionewar'da yaşayan Musa Diouf, turistleri Türkçe sözlerle karşıladığı için adada "Türk Musa" olarak tanınıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki Senegal'in Saloum Deltası'nın 200 adasından biri olan Dionewar'da yaşayan Musa Diouf, turistleri Türkçe sözlerle karşıladığı için adada "Türk Musa" olarak tanınıyor.

Başkent Dakar'ın 200 kilometre güneyinde yer alan Dionewar, tabiatı, biyoçeşitliliği, temiz sahili ve eşsiz manzarasıyla küçük bir cenneti andırıyor.

Dionewar'da ada içi ulaşım at arabaları ve eşeklerle sağlanırken, elektrik enerjisi güneş panellerinden elde ediliyor.

Özellikle turizm sezonunda ziyaretçi sayısı çoğalan adada, Müslümanlar ve Animistler bir arada huzur içinde yaşıyor.

Saloum'un balıkçılık merkezlerinden Djiffer burnundan Senegal'e özgü rengarenk balıkçı tekneleriyle ulaşımın yapıldığı adada yaşayan Diouf, yörede Türk Musa olarak tanınmasının hikayesini AA muhabirine anlattı.

Konuşmasına "Merhaba arkadaş, nasılsınız?" sözleriyle başlayan Diouf, adada turist rehberliği yaptığını ve bir pansiyonun sorumlusu olarak çalıştığını söyledi.

Ticaret için gittiği Türkiye'de saat sattığını belirten Diouf, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkleri gördüğüm zaman mutlu oluyorum çünkü İstanbul'da güzel vakitler geçirdim." diye konuştu.

Dionewar'da Türklere rastladığında İstanbul günlerini hatırladığını ifade eden Diouf, çok güzel bir şehir olan İstanbul'u özlediğini dile getirdi.

"Turistleri 'merhaba, hoş geldiniz' diyerek karşılıyorum"

"Gelen turistlere önce 'Merhaba, hoş geldiniz! diyorum, Türk olmalarını umarak. Arkadaşlarım da herkesi Türkçe karşıladığım için bana 'Türk Musa' lakabını taktılar." diyen Diouf, Türkiye'de geçirdiği 10 ay boyunca Türkçeyi elinden geldiğince öğrenmeye çalıştığını anlattı.

Türkçeyi unutmak istemediğini söyleyen Diouf, Türklerin kendisine ve Afrikalılara karşı misafirperverliğini çevresine anlattığını, ada halkının da Türkiye'den gelenleri sempatiyle karşıladığını belirtti.

Senegal'deki Türk sayısının giderek artmasının kendisini sevindirdiğini kaydeden Diouf, "Türkiye'ye bir daha giderek Türkçemi biraz daha geliştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Diouf, Afrikalılara karşı samimi olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bir dünya lideri olarak sevdiğini ve ona saygı duyduğunu dile getirdi.

Senegal'de turistik adanın Türk Musa sı

Atlas Okyanusu, Türkiye, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:11 Kaynak: AA
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