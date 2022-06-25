Senegalli zanaatkar Babacar, Sahel'in kadim sanatını anlattı

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Senegal'de yaşayan zanaatkar Boubacar Dicko, Sahel'in kadim medeniyeti Tevariklerden kalma deri kaplama sanatıyla kutudan kılıç kınına, sandıktan oturma grubuna kadar birçok objeye yeni bir çehre kazandırıyor.

Dicko, haftanın her günü Senegal'in başkenti Dakar'daki Soumbedioune el sanatları pazarındaki dükkanında birçok eşyayı deriyle kaplayarak onlara yeni bir hayat veriyor.

Annesi Senegalli, babası Malili olan Dicko, 14 yaşından bu yana ağabeylerinden öğrendiği; Tevarik toplumunda oldukça yaygın olan deri kaplama sanatını icra ediyor.

Bugün 43 yaşında olan Dicko, neredeyse 30 yıldır deriden kutu, sandık, masa, çerçeve gibi birçok dekorasyon ve hediyelik eşya yapıyor.

Dicko, AA muhabirine Soumbedioune'deki dükkanında işinin inceliklerini anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır hediyelik eşya pazarında satış yaptığını belirten Dicko, daha önce Dakar'ın çeşitli noktalarında çalıştığını söyledi.

Dicko, "Babam Mali'nin Timbuktu bölgesinden. Tevarik toplumunda el sanatları çok önemli. Mesela babam bıçak ve mızrak yapıyordu. Gümüş işçiliği de Tevarikler'de çok yaygın. Ben ise sadece deriyle uğraşıyorum." dedi.

Deve ve koyun derisi kullandığını anlatan Dicko, koyun derisini Senegal'den, deve derisini Moritanya'dan temin ettiklerini belirtti.

Dicko, "Önce deriyi temin ediyoruz ardından deriyi inceltip işleyecek başka zanaatkarlara gönderiyoruz. Onlar deriyi kullanılacak hale getirdikten sonra biz de özel boyalarla istediğimiz renge boyuyoruz. Deri, kullanıma hazır olduğunda başta kutu, sandık olmak üzere istenilen her objeyi deri ile kaplıyoruz." diye konuştu.

"Timbuktu'dan gelen Takoba kılıcına paha biçemiyorum"

Fiyatların, ürünlerin boyutuna göre değiştiğini belirten Dicko küçük bir mücevher kutusunun 5 dolardan başladığını ancak el işçiliğinin çok olduğu ve büyük boyutlu objelerde fiyatın 3 bin dolara kadar çıktığını vurguladı.

Dicko, dükkanında sergilediği her ürünü satmadığını belirterek "Tevariklerin silahı Takoba kılıcına paha biçemiyorum. Kılıfını başka bir deri ustası yapmış. Kılıç Timbuktu'dan geldi ve daha önce kullanılmış. Bu yönüyle eşsiz bir parça. Satın almak isteyenler oluyor ama 'o satılık değil' diyorum." ifadelerini kullandı.

Müşterileri arasında Amerikalı, Fransız ve Kanadalıların olduğunu belirten Dicko, ürünlerinin Rusya'dan bile alıcı bulduğunu kaydetti.

Dicko, ürünleri birçok ülkeye de posta yoluyla gönderdiğini, Türkiye'ye de göndermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.