Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...
13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar...
O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.
İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?
Yapım: Skala Yapım ve DNZ FİLM
Yönetmen: Yasemin Türkmenli
Senaryo: Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran, Eylül İdiman
Oyuncular:
Kadir: Özcan Deniz
Ayliz: İrem Helvacıoğlu
Cemal: Mustafa Uğurlu
Hidayet: Yıldız Kültür
Selahattin: Caner Şahin
Erol: İlhan Şen
Mihre: Lila Gürmen
İsmet: Durul Bazan
Meryem: Türkü Turan
Zaza: Hakan Ummak
Şebnem: Sibel Şişman
Serkan: Gürkan Güzeyhuz
Osman Efe: Şehsuvar Aktaş
Davut: Mehmet Ulay
Songül: Selen Domaç
Sibel: Nihan Büyükağaç
Nezahat: Damla Makar
Umut: Ömer Gökay Şanlıer
#SeniÇokBekledim
Son Dakika › TV › Seni Çok Bekledim 9. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika