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Şenol Güneş: Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın başlayacağız - Son Dakika

Şenol Güneş: Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın başlayacağız

10.06.2021 22:12
Şenol Güneş: Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın başlayacağız, System.String[]

"Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz""Daha fazla üreten olmalıyız""Yarın için her şeyi konuştuk, işledik"Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK / ROMA (İtalya), - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Rakibimizin zayıf taraflarını kullanmak istiyoruz.

"Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz"

"Daha fazla üreten olmalıyız"

"Yarın için her şeyi konuştuk, işledik"

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ ROMA (İtalya), - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Rakibimizin zayıf taraflarını kullanmak istiyoruz. Neler çıkacağını göreceğiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın başlayacağız. Güzel bir açılış olsun. Dostluk içinde geçsin. İnşallah turnuvayız taşırız. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.EURO 2020'nin açılış maçında yarın Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Turnuvanın açılış maçını oynamanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Şenol Güneş, "Pandemi nedeniyle ara verilen bir organizasyon, küresel bir heyecan için yarın ilk adımı atacağız. Bu turnuvanın açılış maçını oynamak bizim için büyük mutluluk ve gurur. Sporun emekçileri pandemi döneminde insanlara moral vermek için ara vermeden çalıştılar. Ailelerinden ayrı kamp süreçleri yaşadılar. Sosyal mesafesiz, yüz yüze, yan yana yapılan bir sporda risk alarak oynamaya çalıştılar. Futbolun vazgeçilmezi seyircisi yoktu. Buna rağmen kendilerini motive ettiler. Pandemiden kurtulmayı diliyorum. Kazanan ve kaybedeni şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu."KEYİFLİ MAÇLAR OYNAMAK VE İZLETMEK İSTİYORUZ"Turnuvada iyi futbol oynamak istediklerinin altını çizen Güneş, "Gelecek için oynayacağız. Grubumuz zor. Ev sahibi İtalya ile başlayacağız. Her takımın ayrı özellikleri var. En genç takımla turnuvada yer alan takımımızın da kendini göstereceğini düşünüyorum. İlk defa bir açılış maçı oynayacağız. Daha önce şampiyonaya giden 3 isim var. Diğerleri ilk defa yaşayacağız. İtalya'ya EURO 2000'de 2-1 kaybetmiştik. Kazanamadığımız maçlar var. İlk galibiyeti tatmak gurur verici olur. Kendi dönemimde 1-1'lik beraberliğimiz var. Mancini de daha önce Galatasaray'da çalıştı. Biz buraya favori olarak gelmedik ama onların arasında olmak temennimiz. İnşallah finali de İtalya ile oynarız. 2002'de de Brezilya ile başlamıştık. İlk maçta yenildik ama daha sonra yarı finalde karşılaştık. Herkes gibi biz de kazanmak için geldik. 26 oyuncumuz da sıkıntı olmadan yarına hazır. Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz. Yeneriz, yeniliriz göreceğiz. Herkesin mutlu olacağı bir turnuva olsun" ifadelerini kullandı."MAÇ BİTTİĞİ ZAMAN ALACAĞIMIZ PUANLARIN SEVİNCİNİ YAŞAMAK İSTİYORUZ" İlk maçı ev sahibi İtalya ile oynamanın hem zorluklarının hem de kolaylıklarının olduğunu ifade eden Güneş, "Kendimizi de rakibimizi de biliyoruz. Rakibimizde Chiellini, Bonucci gibi tecrübeli, Donnarumma gibi genç isimler var. Jorginho var. Hepsi iyi oyuncular. Kendi liglerinde oynuyorlar. 22 oyuncuları İtalya'da oynuyor. Tecrübeli ve başarılılar. Daha önce dünya kupasına katılamadıkları için yer yerinden oynadı. İtalya bir futbol ülkesi. Biz de futbolu seviyoruz. İtalya ile benzerliklerimiz var. Teknik, taktik, fizik mücadelesi yüksek bir maç olacak. Zorlukları biliyoruz. Oyuncularımdan kendi yeteneklerini ve karakterlerini sahada göstermelerini istiyorum. Kora kor oynamaya çalışacağız. Sahada oynanan oyunu yarın beraber göreceğiz. Maç bittiği zaman işimizi yapmanın mutluluğunu ve alacağımız puanların sevincini yaşamak istiyoruz" dedi."SPORTİF BAŞARI İÇİN FAİR PLAYI UNUTMAYACAĞIZ""Benim için de oyuncular için de Türkiye için de önemi var turnuvanın" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Dünya futbolunun ilgiyle izleyeceği, görebileceği, etki yapabileceği bir müsabaka olacak. Herkes için önemli bir adım. Sportif başarı için fair-play'i unutmayacağız. Kendi oyuncularımızın karakterini göstermek için uğraşacağız. İtalya'da oynayan oyuncularımızın avantajı var. Çalışma düzenini biliyorlar ama bu tek başına bir şey ifade etmez. Tüm oyuncularımız; heyecanlı, coşkulu şekilde hazırlar. Kendi gücünü sahaya yansıtan önde olacak. Bazen çok şey beklenen futbolcular performans olarak altta kalabiliyor. Benim beklentim oyuncularımın takım halinde üst seviyede oynamaları. Önce takım oyunu. İtalya'nın kazandığı maçlara bakarsak ne kadar disiplinli oynadıklarını görebiliriz. Dikkatli olmak zorundayız. Kendi özelliklerimizi göstermemiz sonucu bize çevirebilir. Dikkatimiz dağılırsa rakibin öne çıkacağı bir maç olabilir. Buraya kolay gelmedik. Büyük şansı kaçırmak istemiyorum. Turnuvanın ilk ve son maçları önemlidir. Akılda kalır. son maçta da olmak isteriz. Olmasak bile futbolumuzla iz bırakmak istiyoruz. Kazansak da kaybetsek de yarış devam edecek. Kazanırsak dengelerin değişeceğini düşünüyorum" diye konuştu."DAHA FAZLA ÜRETEN OLMALIYIZ"Daha fazla futbolcu üretmeleri gerektiğine değinen Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce yapmadığımızı yapmak gerekiyor. Daha fazla üreten olmalıyız. Biz tarihi çok seviyoruz. Tarihten tabii ki bahsedeceğiz. Yarın kurmadan başarı yakalayamayız. Bu kamp çok hızlı geçti. Yarın maç var. Burada şampiyon olsak da aynı şeyi söyleyeceğim. Yapacaklarımız ayrı, bugün yaptığımız ayrı bir konu. Bu takım 5-10 sene beraber oynayacak. Buraya yeni oyuncular katmak istiyoruz. Üreten, yarışan bir ülke olduğumuz zaman başarı kendiliğinden gelecektir. Takım yenilenecek. Rekabetten daha iyi çıkacak. Bunun için yatırım yapmak lazım. Yarın güzel oyun, alacağımız sonuçlar ve sportif başarılarla bu işi yapmak için bu işe gönül verenlerin ne kadar karlı olacaklarını görecekler. Maddi manevi kazançlar için buna ihtiyaç var. Alacağımız sonuçlar kadar oyun da önemli. İyi oyun ve iyi sonuçla her şey yapılır." "YARIN İÇİN HER ŞEYİ KONUŞTUK, İŞLEDİK"Yarın oynanacak İtalya maçı hakkında oyuncularıyla her şeyi konuştuklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "3 oyuncu dışında kalan oyuncuların daha önce şampiyona katılımı yok. Genç yaşta önemli deneyimleri var. Bu şampiyonada başarı getirecek mi hep beraber göreceğiz. Biz 2002'de Dünya Kupası'na da böyle gittik. Oyuncular oradan sonra tecrübeli oldular. İnşallah burada da böyle olacaktır. 'Bizim Çocuklar'ı, ortak düşünceleri hep kullandım. Bu konularda ısrar edip, sürdürülebilir hale getirdiğimiz zaman başarılar elde ederiz. Yarın için her şeyi konuştuk, işledik. Oyuncuların rakiplerin ne olduğunu biliyorlar. Her oyuncumun buna hazır olduğunu biliyorum. Onların da iyi oyuncuları var. İdeal kadrolarını sahaya sürecekler. Biz de öyle. Güzel, keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Keyif verebilecek iki takım birbirini zorlayacak" dedi."HAYAL ETTİKLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN YARIN BAŞLAYACAĞIZ"Gruptaki kalan iki maçı Azerbaycan'da oynamanın kendileri için avantaj oluşturup, oluşturmayacağı sorulan Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Azerbaycan ile ilgili şimdi konuşmak doğru değil. Burada deplasmana geldiğimiz hissini yaşıyoruz. Azerbaycan'da da rakiplerin aynı duyguyu yaşayacağını düşünüyorum. Azerbaycan'ın bize destek olacağını düşünüyorum. Futbolun keyfi goldür. Gol yemek istemiyoruz. İtalya bu konuda tecrübesi olan bir takım. Dengelerini bozup, golü atabilirsek o bize artı katar. Sürekli tek yönlü oynamak doğru değil. Aynı zamanda rakibimizin zayıf taraflarını kullanmak istiyoruz. Neler çıkacağını göreceğiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın başlayacağız. Bütün futbolseverlere saygılarımı sunuyorum. Güzel bir açılış olsun. Dostluk için de geçsin. İnşallah turnuvayız taşırız. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Bunu yapacak gücümüz var. Yarın alabileceğimiz puan ya da puanlar buna katkı yapar diye düşünüyorum."

Şenol Güneş: Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın başlayacağız

oyunlar, İtalya, Roma, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın başlayacağız - Son Dakika Spor


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