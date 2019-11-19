Son Dakika Haberleri: Şenpazar'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Şenpazar'daki orman yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kalaycı köyü Güllüce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.

Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüldü.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Yarımca köyü muhtarı Niyazi Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının saat 16.00 civarında çıktığını söyledi.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gördüklerini söyleyen Baş, "Köyümüzden yangına müdahale edebilecek kişileri aldık. Ekiplerle birlikte canla başla müdahale sonunda yangını söndürdük." dedi.

Şenpazar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, Şenpazar, Güllüce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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