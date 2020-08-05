Şentop: Fransa, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber (2)
ADANA VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİPozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programın ardından Adana Valiliği'ni ziyaret etti.
ADANA VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programın ardından Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik ziyaretinde vali yardımcıları ve kurum amirleri tarafından çiçekle karşılanan TBMM Başkanı Şentop, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Süleyman Elban'ın makamında devam eden ziyarette Şentop'a Adana'nın genel durumu ile ilgili bilgi verildi. Valilik ziyaretinde Şentop'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci ile Abdullah Doğru eşlik etti.
Gülşah ÖZGEN/ADANA,
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:29
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Şentop: Fransa, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber (2) - Son Dakika
Son Dakika Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi İnsanları Ay ve Mars'a götürecek olan uzay gemisinin prototipi, uçuş testinde başarılı oldu Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü İzmir'de iki düğünde koronavirüs vakaları tespit edildi! Filyasyon ekipleri çalışmalara başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Vakaların arttığı şu günlerde olacak iş değil! İYİ Parti'nin programında maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu