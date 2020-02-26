Şentop, "Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı"na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şentop, 'Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı'na katıldı - Son Dakika

Şentop, "Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı"na katıldı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenlenen "Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı"na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenlenen "Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı"na katıldı.

ESAM'da "Çarşamba Sohbetleri" kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Genel Başkan Recai Kutan'ın açılış konuşması ile başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da bir konuşma yaptığı konferansta, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski bakanlardan Ali Coşkun, eski bağımsız milletvekili İbrahim Halil Çelik ile çok sayıda davetli yer aldı.

Şentop, Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı na katıldı

Mustafa Şentop, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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