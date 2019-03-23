Şentop'tan Trump'a Golan Tepeleri Tepkisi

TBMM Başkanı Prof. Mustafa Şentop: "Trump, bir tweet attı.

TBMM Başkanı Prof. Mustafa Şentop: "Trump, bir tweet attı. Dedi ki Golan Tepeleriyle ilgili üzerinden 52 yıl geçti, artık İsrail'in olması lazım. Öyle şey mi olur. Zaman aşımı mı var uluslararası hukukta" dedi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından TBMM Başkanı seçilmesi sebebiyle verilen onur yemeğine katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, dövizde yaşanan gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili sarf ettiği sözlerine değindi.



"MANİPÜLASYONLAR VAR"



Şentop açıklamalarında: "Daha önce buradaki etkinliklere çeşitli sıfatlarla katılmıştım ama ilk defa TBMM Başkanı olarak aranızdayım. 24 Haziran seçimlerinde de bir araya geldiğimiz arkadaşlarımız oldu. Yaklaşık 1 ay oluyor. 24 Şubat 2019'da TBMM'nin 29. başkanı olarak seçildim" ifadelerine yer vermesinin ardından döviz kurlarında yaşanan gelişmelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Şentop: "Bugün takip ettiniz, hepiniz iş hayatının içerisindesiniz, dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor. Aslında bunu bekliyorduk, yani 3-4 ay öncesinden itibaren seçimlere kısa bir süre kala böyle bir manipülasyon yapılabilir diye bir beklenti vardı. ve özellikle saat itibariyle dikkat ederseniz 17.30'dan sonra yükselme gözüktü. Bunun anlamı şudur, Türkiye'de piyasalar kapandı, fiyat yükselmesi varsa bir kere dar hacimli bir piyasada ve Türkiye dışından yapılan alımlar ve satımlarla piyasada oynama söz konusu. Yarın Türkiye'de piyasalar açıldığında gerçek durumu göreceğiz. Yapanlar açısından riskli bir şey. Neden? Çünkü artık milletimiz bu işin hangi amaçla ve neden yapıldığını biliyor. Buna dair daha önce yaşadığımız süreçleri biliyoruz. Böyle bir beklenti de var. Onun için bu işi yapanların işine mi yarar, aleyhine mi döner onu daha kestiremiyorlar herhalde. Bakalım göreceğiz. Türkiye'de seçim öncesi bu şekilde birtakım oyunlarla, manipülasyonlarla Türkiye'ye, millete zarar vermek, seçimlerin sonucu etkilemek, buna tesir edebilmek mümkün değil. Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz. Bunlar olduğu zaman daha fazla farkına varıyoruz, daha fazla görüyoruz neyin amaçlandığını, neyin hedeflendiğini. Böyle bir zor dönemden geçiyoruz. Bunun bir boyutu ekonomi ile ilgili, uluslararası alanda da önemli gelişmeler var. İşte böyle bir dönemde TBMM Başkanlığı görevini üstlenmek zor. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz"



"İLK KEZ CUMHURBAŞKANIMIZ GÜNDEME GETİRMİŞTİ"



Ticarette ülkelerin kendi para birimlerini kullanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri olduğunu açıklayan Şentop, "Cumhurbaşkanımız, dünyada ilk kez gündeme getirmişti, 'Uluslararası ticarette dolar kullanılmasın, herkes kendi para birimiyle yapsın ticaretini' demişti. Mesela Çin'den mal alıyorsunuz dolar ödüyorsunuz, Çin sizden mal alıyor dolarla ödüyor bunu, halbuki dolarla işimiz yok. Amerika Birleşmiş Devletleri (ABD) ile alışveriş yapsak tamam ama başka ülkelerle alışveriş yapıyoruz. Fakat uluslararası ticarette dolar kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.



"ULUSLARARASI HUKUKTA ZAMAN AŞIMI MI VAR?"



ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili sözlerine de değinen Şentop: "Dün akşam Orta Doğu'da yeni bir krizin başlangıcıyla karşı karşıya kaldık. Trump, bir tweet attı. Dedi ki Golan Tepeleriyle ilgili üzerinden 52 yıl geçti, artık İsrail'in olması lazım. Öyle şey mi olur. Zaman aşımı mı var uluslararası hukukta. Kaldı ki daha önce 1981'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu bir karar var. İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakı geçersizdir, tanımıyoruz dedi. ABD'nin de veto yetkisi var, kullanmadı. Kullansaydı zaten böyle bir karar çıkmazdı. Böyle bir karar çıkmış. Şimdi diyor ki 52 sene oldu. 52 sene olunca kazanmış mı oluyorsun. Onun attığı tweetle yeni bir tartışma başlamış oldu" Türkiye'nin son yıllarda hızlı bir gelişme içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Şentop, Türkiye'nin oyun kurucu pozisyonuna geçtiğini ifade etti.



(Hüseyin Gökçeli/İHA)

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