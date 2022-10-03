Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler - Son Dakika
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Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler

03.10.2022 16:43

Denizli'nin Çameli ilçesinde kayıp olarak aranırken, boş serada cansız bedeni bulunan çiftçi İsmail Ceylan'ın borç tartışması nedeniyle öldüresiye dövüldüğü ortaya çıktı.

Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan, 20 Eylül'de, satılığa çıkardığı tarlasını almak için başka ilden gelen kişiyle buluşmak için evden çıktı, bir daha haber alınamadı. Yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve mahalleli, bölgede arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Kayıp olarak aranan Ceylan'ın cesedi, 10 gün sonra mahalle yakınlarındaki kullanılmayan serada bulundu. Ceylan'ın, yapılan otopsisinde, vücuduna ve başına aldığı darbeler sonucu öldüğü belirlendi.

GAZİNODA EĞLENİRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 gün sonra İsmail Ceylan'ın ev arkadaşı Serkan Birgi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gazinoda eğlenirken yakalanıp, gözaltına alındı. Bilgin'in, jandarmaları karşısında görüp, arka kapıdan kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Birgi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BORÇ TARTIŞMASINDA DÖVMÜŞ

Serkan Birgi'nin, jandarmadaki ifadesinde İsmail Ceylan'ı aralarındaki borç meselesinden çıkan tartışmada darbettiğini söylediği öğrenildi.

ARKADAŞINA MESAJLA BİLDİRMİŞ

Öte yandan Birgi'nin Ceylan'ı darbettiğine dair bir arkadaşına attığı cep telefonu mesajları da ortaya çıktı.

Boş serada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni herkesi üzdü
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Kaynak: DHA

İsmail Ceylan, Birgi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler - Son Dakika
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