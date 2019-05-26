Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan "Rusty Serisi"

Seramiksan'dan "Rusty Serisi"

3 saat önce

Seramiksan'ın, loft dekorasyon tarzını endüstriyel görünüm ile yeniden harmanlayan Rusty Serisi, sahip olduğu paslı yüzey görünümü ile mekanlara yaşanmışlık hissi veriyor.

Seramiksan'dan
Seramiksan'ın, loft dekorasyon tarzını endüstriyel görünüm ile yeniden harmanlayan Rusty Serisi, sahip olduğu paslı yüzey görünümü ile mekanlara yaşanmışlık hissi veriyor.
Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, 1950'li yıllarda New York'ta ortaya çıkan endüstriyel dekorasyon akımı, eski fabrika ve depoların yaşam alanlarına dönüştürülmesiyle son dönemin popüler dekorasyon trendleri arasında bulunuyor.
Seramiksan'ın yaratıcılık ve özgünlük vadeden bu akımdan ilham alarak tasarladığı "Rusty Serisi" modern yaşam alanlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Loft dekorasyon tarzını endüstriyel görünüm ile yeniden harmanlayan seri, sahip olduğu paslı yüzey görünümü ile mekanlara yaşanmışlık hissi veriyor.
Konut, ticari alan ve dış cephe kullanımına uygunluğuyla kullanım avantajı sunan Rusty Serisi, 60x120 ve 60x60 santimetre ebatlarında porselen karo olarak üretiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:59 Kaynak: AA
New York, Loft, Ekonomi
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