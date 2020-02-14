Serap Yağız Kartal'da dinleyenleri hayran bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serap Yağız Kartal'da dinleyenleri hayran bıraktı - Son Dakika

Serap Yağız Kartal'da dinleyenleri hayran bıraktı

6 saat önce

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat programları kapsamında sanatçı Serap Yağız'ı Kartallı sevenleriyle buluşturdu.

Serap Yağız Kartal'da dinleyenleri hayran bıraktı, System.String[]

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat programları kapsamında sanatçı Serap Yağız'ı Kartallı sevenleriyle buluşturdu.


Serap Yağız'ın naif sesiyle kulakların pasını sildiği konser, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.


Çeşitli yörelerden ezgilerin yankılandığı konserde sanatçı; türküler, deyişler ve kendi bestelerinin yanı sıra; Aşık Veysel, Zülfü Livaneli, Erkan Oğur, Edip Akbayram gibi birçok üstadın eserlerine de yer verdi.


Serap Yağız, türküleri seslendirirken ana enstrümanların yanında, elektrogitar ve davulun kullanılması ise katılımcıların büyük ilgisini çekti. Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkürlerini sunan sanatçı "Ben ülkemi gerçekten çok seviyorum, her biriniz benim için çok değerlisiniz. Beni dinlemeye gelenlere ve bu güzel buluşmaya vesile olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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