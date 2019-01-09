Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,60 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 226,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,60 liradan, bin 492 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 513 liradan, 206,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,50 liradan, bin 458 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 478 liradan, 729 liradan alınan Yarım Ziynet 739 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve Motorine Zam Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu

Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:50:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]