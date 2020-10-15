Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 483,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,60 liradan, 3 bin 186 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 207 liradan, 441 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 113 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 133 liradan, bin 557 liradan alınan Yarım Ziynet bin 567 liradan ve 779 liradan alınan Çeyrek Ziynet 784 liradan satılıyor.

(İHA)