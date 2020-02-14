Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı - Son Dakika Magazin

Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

15 dakika önce

Survivor Ünlüler Gönüllüler için geri sayım başladı. Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım, yarışmada kendisi gibi eski bir futbolcu olan Ümit Karan'ı örnek aldığını söyledi.

Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı, System.String[]

Merakla beklenen Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması için geri sayım devam ederken, Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım ile Gönüllüler takımında yarışacak Evrim Keklik, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Tehlikeli Sular programına katıldılar.

SURVIVOR'A KATILMASINA ESER YENENLER ARACI OLDU

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor'a katılma sürecinin çok hızlı geliştiğini söylerken, yarışmaya Eser Yenenler'in aracı olmasının ardından katıldığını dile getirdi.

ÜMİT KARAN'I ÖRNEK ALIYOR

Oğuzhan Uğur, konuklarına "Kendinizi yakın hissettiğiniz Survivor yarışmacısı kim" sorusunu yöneltti. Sercan Yıldırım, kendisi gibi eski futbolcu olan Ümit Karan'ın ismini söylerken, Evrim Keklik ise Nagihan Karadere'nin izinden gideceğini dile getirdi.

OĞUZHAN UĞUR SURVIVOR'I YORUMLAYACAK

Öte yandan ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur, Survivor boyunca hem yorumlarıyla hem de konuklarıyla Tehlikeli Sular programını acunn.com'da sunacak.

Sercan Yıldırım, Ümit Karan, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:40 
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