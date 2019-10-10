Son Dakika Haberleri: Serdar Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Son Dakika Spor Serdar Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Serdar Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

1 saat önce

Serdar Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Serdar Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı., System.String[]

Serdar Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Aday olacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur" dedi. - İSTANBUL

Serdar Adalı, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
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