Serdar Dursun: Fenerbahçe İlk Yarıda Yoktu
Serdar Dursun: Fenerbahçe İlk Yarıda Yoktu

03.02.2026 00:19
Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin ilk yarıda oyunda etkili olmadığını belirtti.

KOCAELİSPOR futbolcusu Serdar Dursun, "Fenerbahçe de aslında ilk yarıda oyunda yoktu ama Asensio bireysel kalitesiyle çok muhteşem bir gol attı. Öne geçince skor avantajı onlara geçti" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'FENERBAHÇE DE ASLINDA İLK YARIDA OYUNDA YOKTU'

Mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıktıklarını söyleyen Serdar Dursun, "İç sahada taraftarlarımızla bu maçı kazanmak istiyorduk. Bu sezon iyi bir iç saha grafiğimiz vardı. Çoğu puanı burada aldık. Maça bence iyi başladık. İlk 25-30 dakika top daha çok bizdeydi. Kim öne geçer deseydiniz, o Kocaelispor olurdu. Son ortaları, son pasları ne yazık ki değerlendiremedik. Büyük takımlar gelince golü bulman lazım. 1-0'ı yaparsan üstünlük tamamen sana geçer. Fenerbahçe de aslında ilk yarıda oyunda yoktu ama Asensio bireysel kalitesiyle çok muhteşem bir gol attı. Öne geçince skor avantajı onlara geçti. İkinci yarı üstlerine gittik. Pozisyonlara girmeye çalıştık. Bir iki pozisyonumuz vardı. Bir duran toptan hatırlıyorum. Ön direkte bir kafa vuruşu direkten döndü. Birini bulsan 2-1 öne geçersin ama tabi ki dikkat edeceksin. Tedesco 60'ıncı dakikada 3 değişiklik yaptı. Kontra ataklarla birebirde daha etkili oldular. Bu bizim için iyi olmadı. Fenerbahçe daha çok birebir baskı yapınca arkada oyun kurmak bizim için zorlaştı. Orada da birkaç pozisyon vardı 1-1'lik. Atamayınca ve kontrolü kaybedince maç biraz onlara doğru gitti. Son dakikalarda karambolde 2-1 yapmaya çalıştık olmadı. Perşembe günü Beşiktaş maçı var. Önemli bir maç. Kupada tur atlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

