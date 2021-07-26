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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü - Son Dakika

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü

26.07.2021 00:03

İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Bugüne kadar Chloe'ye 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"EVİME HACİZ GETİRTTİ"

Snob Magazin'in haberine göre, Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi. Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den dert yandı: Şeytan görsün yüzünü

"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü - Son Dakika Magazin


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