Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü

İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"EVİME HACİZ GETİRTTİ"

Snob Magazin'in haberine göre, Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi. Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.