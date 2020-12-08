Serdar Seyhan yeniden CHP Grup Başkanvekili - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclis Aralık ayı ilk toplantısından önce toplanan CHP Grubu, bir süre önce istifa eden Serdar Seyhan'ı yeniden CHP Grup Başkanvekilliği ve parti sözcülüğüne getirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisine başkanlık eden Zeydan Karalar, Serdar Seyhan'a teşekkür etti. Karalar, Seyhan'ın kendisinin hasta olduğu dönemde istifa ettiğini açıkladığını belirterek, bir boşluk yaşamamak işçin Seyhan'ın görevine devam ettiğini, bugün yapılan grup toplantısında da Serdar Seyhan'ın istifasının kabul edilmeyerek aynı göreve getirildiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ise yaptığı konuşmada, kendisinden teşekkür konuşması beklenmemesini isteyerek, "Sayın Karalar siyasette çok başarılı bir süreç yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Zaten Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı olması da siyasette en bariz bir şekilde başarılı olduğunun bir göstergesidir. Sayın Karalar'ın ayrıca parti içinde de başarılı olduğunu benim bu hadisede de görmüş olduk. Grup toplantısı öncesinde meclis üyeleri ile görüşerek böyle bir oluşum sağlamıştır. Emrivaki bir karar alınmıştır. Benden bu konuda bir teşekkür konuşması beklemeyin" dedi.

Bu konuşmadan sonra Karalar, meclis üyelerine hastanedeki işlemleri nedeniyle hiç kimseye söz vermeyeceğini ifade ederek gündemlere geçildi.

Toplam 20 maddeden oluşan meclis gündemine 2 madde daha oy birliğiyle eklendi. İlk 2 madde geldiği şekliyle kabul edilirken 4 madde ise komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 11.00'de devam edecek. - ADANA