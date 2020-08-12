Serena Williams 6 ay sonra ilk kez korta çıktı

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, şubat ayından bu yana oynadığı ilk maçta Bernarda Pera'yı 2-1 yenerek Top Seed Açık Turnuvası'nda 2. tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, şubat ayından bu yana oynadığı ilk maçta Bernarda Pera'yı 2-1 yenerek Top Seed Açık Turnuvası'nda 2. tura yükseldi. ABD'nin Lexington kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının ilk turunda, dünya 9 numarası Williams ile klasmanının 60. basamağındaki vatandaşı Bernarda Pera karşılaştı. Serena, şubat ayında ABD Milli Takımı'nın Letonya ile karşılaştığı FED Kupası eşleşmesinden bu yana ilk kez korta adım attı. İlk seti 6-4 kaybeden Willams, skor 4-4'ken 0-40 geride olduğu 2. seti 6-4, final setini de 6-1 kazanarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. ABD, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden uluslararası tenis turnuvalarının durdurulduğu mart ayından beri ilk kez bir WTA turnuvasına ev sahipliği yapıyor. 38 yaşındaki Serena Williams, elde ettiği 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını elinde tutuyor.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:51

Kaynak: AA

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