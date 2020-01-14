Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna cevap - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna cevap - Son Dakika Magazin

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna cevap

6 saat önce

Serenay Sarıkaya, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna cevap, System.String[]

Serenay Sarıkaya, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi. Aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz'ın bir programda, " Instagram'da Serenay Sarıkaya'ya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözlerine oyuncu, "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?" dedi.


Sarıkaya, kuliste komedyene eşlik ettiği haberlerini, "Tabii ki beraber izlemedik" diyerek, yalanladı.


Albüm çıkarması için Sezen Aksu'nun devreye girdiği konuşulan oyuncu, "Yok öyle bir şey, olsa haberim olmaz mı?" açıklamasını yaptı.


Bergen'in hayatını canlandıracağı proje için ise Sarıkaya, partnerinin belli olmadığını belirtti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:30 
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