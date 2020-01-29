Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

21 dakika önce

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı.


Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:14 Kaynak: İHA
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