Sergen Yalçın'dan Hakem Eleştirisi ve Transfer Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, hakem yönetimini ve VAR'ın devreye girmemesini eleştirirken, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyunun final bölümünde kazanmak, sevincin maksimumda olmasına sebep oluyor. Zor bir oyun oldu. İyi savunma yapan ve hızlı kontraatağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Ön alan baskısıyla pozisyon bulmaya çalıştık. Oyunu önde oynamaya çalıştık. Bizim açımızdan zor oldu. Bilal'in golü sevinç yumağı oluşturdu." diye konuştu.

Maçta bazı hakem kararlarını ve VAR'ın devreye girmemesini eleştiren Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Oyunun en önemli tarafı, oyuncunun direğin önünde eliyle kornere attığı pozisyonda VAR'ın devreye girmemesiydi. Bize enteresan geldi. Kablolarda sorun var herhalde. Oyuncu eliyle topu kornere attı, nedense VAR devreye girmedi. Diğer maçlarda devreye giriyorlar ama bizim maçlarda sıkıntılı. Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl maç oynayacağız? Bizim maçlardaki yönetimler olağanüstü kötü. Adam topu eliyle kornere atıyor ve VAR devreye girmiyor. Bunu anlamak zor. Hücumda iyi oynadık, çok mücadele ettik. Oyuncular kazanmak için her şeyini sahada verdiler, gol de son dakikada geldi. Birinci dakikada da 95. dakikada da gol atabilirsiniz. Bugün kazanmak bizim için çok değerliydi. Maçtan sonra soyunma odasında çok sevindiler. Çok mücadele ettiler. Bunun neticesinde 3 puan almak hepimizi mutlu etti."

"Çok ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var"

Siyah-beyazlı takımın transfer gündemiyle ilgili de konuşan Yalçın şunları aktardı:

"Kadromuz kısıtlı değil. Oyunun son bölümünde yaptığımız hamleler var. Transferin sürekli gündemde olması beni rahatsız ediyor. Doğru transfer yapmak istiyoruz. Gelip direkt katkı verecek, katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu alabilirdik ama şu ana kadar eski dönemlerde alınan oyuncuları gördük. Eksilerini artılarını tüm camiamız tartışabilir. Oyuncu almak için değil katkı yapacak oyuncu almak için uğraşıyoruz. Devre arasında bu da çor. Çok ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var. Elimizdeki seçeneklerin en doğrusunu yapmaya, oyunumuzu geliştirecek oyuncular almaya çalışıyoruz. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Biraz beklememiz gerekiyor."

"Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşacayacağız ama sonunda düzlüğe çıkaacağız"

Siyah-beyazlı camianın bir değişim yaşadığını ve bunun için de zamana ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Yalçın, en geç cuma günü bazı oyuncuların gelebileceğini kaydederek şunları ifade etti:

"Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. Mutlu olmadıktan sonra yapılacak transferin kimseye katkısı olmaz. Milyonlarca avro harcadı bu kulüp oyunculara ve yaşananlar ortada. Üç aydır 100'ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Bütün gün bunu yapıyorum ben. Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz. Önümüzdeki senenin planlaması içinde olması lazım bu oyuncuların. Yazın bir sürü seçenek oluyor. Şu an böyle bir seçenek yok. Adamların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Bu da ciddi bir ekonomi gerektiriyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar cevap gelecek. Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşacayacağız ama sonunda düzlüğe çıkaacağız. Önümüzde çok ciddi süreç var. Yeni sezon planlarını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Başkan da sabırsız, oyuncu almak istiyor ama katkı yapacak oyuncu almamız lazım. Bizi önümüzdeki sene döndürecek oyuncu almaya çalışıyoruz. Takım 85. dakikada savaşırken taraftarını arkasında görmek istiyor. Bu mücadeleyi taraftarla vermek gerekiyor. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman lazım. Zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz."

Taraftarın yönetime yönelik istifa tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Taraftar protesto etme hakkına sahiptir. Birlik olmak zorundayız. Bu işin altından ancak böyle kalkarız. Başkan gidiyor, diğer başkan geliyor, tekrar hoca değişiyor, tekrar başkan değişiyor. Buna alışmışız. Beşiktaş camiası olarak bunun dışına çıkmamız ve sabit kalmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.