Sergen Yalçın'dan Hakem Eleştirisi ve Transfer Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sergen Yalçın'dan Hakem Eleştirisi ve Transfer Açıklamaları

19.01.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Kayserispor'u yendi; Yalçın hakem yönetimini eleştirip transfer süreci hakkında bilgi verdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, hakem yönetimini ve VAR'ın devreye girmemesini eleştirirken, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyunun final bölümünde kazanmak, sevincin maksimumda olmasına sebep oluyor. Zor bir oyun oldu. İyi savunma yapan ve hızlı kontraatağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Ön alan baskısıyla pozisyon bulmaya çalıştık. Oyunu önde oynamaya çalıştık. Bizim açımızdan zor oldu. Bilal'in golü sevinç yumağı oluşturdu." diye konuştu.

Maçta bazı hakem kararlarını ve VAR'ın devreye girmemesini eleştiren Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Oyunun en önemli tarafı, oyuncunun direğin önünde eliyle kornere attığı pozisyonda VAR'ın devreye girmemesiydi. Bize enteresan geldi. Kablolarda sorun var herhalde. Oyuncu eliyle topu kornere attı, nedense VAR devreye girmedi. Diğer maçlarda devreye giriyorlar ama bizim maçlarda sıkıntılı. Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl maç oynayacağız? Bizim maçlardaki yönetimler olağanüstü kötü. Adam topu eliyle kornere atıyor ve VAR devreye girmiyor. Bunu anlamak zor. Hücumda iyi oynadık, çok mücadele ettik. Oyuncular kazanmak için her şeyini sahada verdiler, gol de son dakikada geldi. Birinci dakikada da 95. dakikada da gol atabilirsiniz. Bugün kazanmak bizim için çok değerliydi. Maçtan sonra soyunma odasında çok sevindiler. Çok mücadele ettiler. Bunun neticesinde 3 puan almak hepimizi mutlu etti."

"Çok ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var"

Siyah-beyazlı takımın transfer gündemiyle ilgili de konuşan Yalçın şunları aktardı:

"Kadromuz kısıtlı değil. Oyunun son bölümünde yaptığımız hamleler var. Transferin sürekli gündemde olması beni rahatsız ediyor. Doğru transfer yapmak istiyoruz. Gelip direkt katkı verecek, katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu alabilirdik ama şu ana kadar eski dönemlerde alınan oyuncuları gördük. Eksilerini artılarını tüm camiamız tartışabilir. Oyuncu almak için değil katkı yapacak oyuncu almak için uğraşıyoruz. Devre arasında bu da çor. Çok ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var. Elimizdeki seçeneklerin en doğrusunu yapmaya, oyunumuzu geliştirecek oyuncular almaya çalışıyoruz. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Biraz beklememiz gerekiyor."

"Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşacayacağız ama sonunda düzlüğe çıkaacağız"

Siyah-beyazlı camianın bir değişim yaşadığını ve bunun için de zamana ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Yalçın, en geç cuma günü bazı oyuncuların gelebileceğini kaydederek şunları ifade etti:

"Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. Mutlu olmadıktan sonra yapılacak transferin kimseye katkısı olmaz. Milyonlarca avro harcadı bu kulüp oyunculara ve yaşananlar ortada. Üç aydır 100'ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Bütün gün bunu yapıyorum ben. Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz. Önümüzdeki senenin planlaması içinde olması lazım bu oyuncuların. Yazın bir sürü seçenek oluyor. Şu an böyle bir seçenek yok. Adamların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Bu da ciddi bir ekonomi gerektiriyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar cevap gelecek. Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşacayacağız ama sonunda düzlüğe çıkaacağız. Önümüzde çok ciddi süreç var. Yeni sezon planlarını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Başkan da sabırsız, oyuncu almak istiyor ama katkı yapacak oyuncu almamız lazım. Bizi önümüzdeki sene döndürecek oyuncu almaya çalışıyoruz. Takım 85. dakikada savaşırken taraftarını arkasında görmek istiyor. Bu mücadeleyi taraftarla vermek gerekiyor. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman lazım. Zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz."

Taraftarın yönetime yönelik istifa tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Taraftar protesto etme hakkına sahiptir. Birlik olmak zorundayız. Bu işin altından ancak böyle kalkarız. Başkan gidiyor, diğer başkan geliyor, tekrar hoca değişiyor, tekrar başkan değişiyor. Buna alışmışız. Beşiktaş camiası olarak bunun dışına çıkmamız ve sabit kalmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sergen Yalçın, Kayserispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Hakem Eleştirisi ve Transfer Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 00:48:13. #7.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Hakem Eleştirisi ve Transfer Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.