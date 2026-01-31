Sergen Yalçın'dan Konyaspor'a 4 Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sergen Yalçın'dan Konyaspor'a 4 Değişiklik

31.01.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Konyaspor maçında 4 değişiklikle sahaya çıktı. Taraftar, Yalçın'a destek verirken yönetime tepki gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Eyüpspor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yeşil-beyazlıların karşısına geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Eyüpspor müsabakasının 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na ilk 11'de şans verirken, Kartal Kayra'nın yerine de Salih Uçan sahaya çıktı. Jota Silva'yı kulübeye çeken Yalçın, Cengiz Ünder'i görevlendirirken, Mustafa Erhan Hekimoğlu da Milot Rashica'nın yerine 11'e döndü.

Yeni transferler kadroda

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Konyaspor mücadelesinin geniş kadrosunda yer aldı. Yasin Özcan ile Kristjan Asllani müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Bu iki futbolcu Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

6 Şubat unutulmadı

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı hasarlar bırakan deprem unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınmaya "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı.

Sergen Yalçın'a destek, yönetime tepki

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'a destek verirken, yönetimi ise protesto etti. İlk düdükten önce Sergen Yalçın lehinde tezahüratlar yapan taraftarlar, daha sonra 'yönetim istifa' şeklinde tepkilerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sergen Yalçın, Konyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Konyaspor'a 4 Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Büyükelçi Uraz’dan Cidde Turizm Fuarı’nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız Büyükelçi Uraz'dan Cidde Turizm Fuarı'nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız
Akrabaların tartışması kanlı bitti Akrabaların tartışması kanlı bitti
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum

20:47
Noa Lang’dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
19:06
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 20:56:15. #7.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Konyaspor'a 4 Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.