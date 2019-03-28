Sergen Yalçın'ın Cezası Onandı
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Tahkim Kurulu
, Aytemiz Alanyaspor
Teknik Direktörü Sergen Yalçın
'ın 2 maçlık cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor
ile oynadıkları maçta rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Sergen Yalçın'a verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.
Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:44 Kaynak: AA
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