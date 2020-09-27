Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Umut Nayir'i kadro dışı bıraktı

Transferde yeni isimlerin takıma katılımıyla kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens'i defterden sildi. Son olarak perşembe akşamı Rio Ave karşılaşmasında sabırları taşıran Hollandalı futbolcu, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi teknik heyet tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

"LENS VE UMUT KULÜP BULSUN"

Ana kadroya son şeklini vererek takımda düşünmediği isimleri yönetime bildiren Sergen Yalçın, Lens'in yanı sıra Umut Nayır'ın da kendisine talip olan kulüplere bonservisiyle birlikte gönderilmesini istedi.

Forvet hattında Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Güven Yalçın'a forma verecek olan Yalçın'ın, yönetime sunduğu raporda, Lens'e yeteri kadar şans tanıdığını fakat Hollandalı oyuncunun ortaya koyduğu performansın, Beşiktaş için yeterli olmadığını bildirdiği öğrenildi.

Teknik heyetin kadroda istemediği Lens ve Umut önümüzdeki dönemde takımdan ayrı sahada çalışacak. Deneyimli oyuncular kendilerine takım bulana kadar daha önce kadro dışı bırakılan Isimat Mirin ve Douglas ile birlikte antrenmanlarını sürdürecek.

"ALPAY ÇELEBİ KİRALANSIN"

Bu arada Sergen Yalçın, yeteneklerini beğendiği genç stoper Alpay Çelebi'nin ise kendini daha da geliştirebilmesi için 1 sezon kiralanmasını istedi. 21 yaşındaki Alpay'a güvenen Yalçın'ın bu sezon düzenli oynaması halinde genç futbolcunun Beşiktaş'ta forma giyebilecek düzeye geleceğini yönetime bildirdiği kaydedildi.

(Milliyet)