'Sergi salonu' davasıyla ilgili görüşülmek istenen hakim, kendisini odaya kilitlemiş

İSTANBUL Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) yönetiminin, kiralanan sergi salonlarının ödenmeyen ücretiyle ilgili 10 yıl önce CNR Fuarcılık'a açtığı dava, bu yıl içinde Yargıtay'ın onama kararıyla tahliye edilmesi yönünde sonuçlandı. Ancak CNR'ın geçen ay yaptığı başvuru üzerine mahkeme, salonların tahliyesini durdurdu. Kararın hukuk dışı olduğunu savunan İDTM avukatı Ramazan Arıtürk, bu konuda görüşmek istedikleri mahkeme hakiminin kendisini odasına kilitlediğini söyledi.

İDTM yönetimince iş insanı Ceyda Erem'in sahibi olduğu CNR Fuarcılık'a kiralanan sergi salonlarının ücretinin ödenmediği gerekçesiyle 10 yıl önce dava açıldı. Kira alacaklarının tahsili ve sergi salonlarının tahliye edilmesi talebiyle açılan davalarda Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2018 yılının Ekim ayında, 2009'a ait kira borcunun CNR'dan tahsiline, zamanında ödenmeyen borç nedeniyle sergi salonlarının tahliye edilmesine karar verdi. CNR tarafından mahkeme kararına karşı icranın ertelenmesi için teminat yatırıldı. Bu süreç Yargıtay'ın bu sene verdiği onama kararlarına kadar devam etti. Onanan tahliye kararlarıyla 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 numaralı salonlar, CNR'dan tahliye edilerek, İDTM tarafından teslim alındı. CNR'ın fuar düzenleme şirketlerinden Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından 22 Ekim'de, Bakırköy 8. İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı. Daha önce 6, 7 ve 8 numaralı salonlarda fuar düzenlenmesi için izin alındığı, planlanan fuarların zamanında yapılamaması halinde ise telafisi güç zararların doğacağı öne sürülerek, bu salonların teslim edilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, talebi görüşerek, 1 gün sonra tahliyenin durdurulması yönünde ara karar verdi. Pozitif Fuarcılık tarafından bu kez 30 Ekim'de bir dava dilekçesi daha verilerek, sergi salonlarının kendilerine teslim edilmesi istendi. İDTM yönetimi, mahkemenin kararı ve Pozitif Fuarcılık'ın talebiyle ilgili hukuka tamamen aykırı olduğu iddiasıyla itiraz etti. Bakırköy 8. İcra Hukuk Mahkemesi'nce ise aynı gün salonların Pozitif Fuarcılık'a teslimi yönünde ihtiyati tedbir kararı verildi.

AVUKAT: YÜZ YÜZE GELMEK İSTEMEDİ

İDTM avukatları, ertesi gün kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye dilekçeyle başvurdu. DHA muhabirine konuşan İDTM avukatı Ramazan Arıtürk, başvuru sırasında görüşme talebinde bulundukları mahkeme hakimi Berna Canan Üner Er'in, kendisini odasına kilitlediğini söyledi. Arıtürk, şöyle konuştu:

"Kalem personelinin anahtarla içeri girmesi sırasında hakim, hızla kapıyı arkalarından kapattı, yüz yüze görüşme yapmayı reddetti. Hakimin odasına girmek için gösterdiğimiz çabalara rağmen kimseyle yüz yüze görüşmemek için elinden geleni yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda kalemdeki dahili telefondan hakimle konuşulma fırsatı bulunsa da tedbir kararını hangi hukuki gerekçeyle verdiğine ilişkin hiçbir gerekçe ortaya koyamadı. Hakimle yüz yüze görüşülme imkanı kalmadığı anlaşılınca bu kez ihtiyati tedbir kararının genişletilmesinin hukuka aykırı olduğu, tedbir kararından geri dönülmesi için hazırladığımız dilekçeyi mahkemeye sunduk. Dilekçe hakime sunulduktan sonra saatler geçmesine rağmen herhangi bir karar verilmedi. Hakimin delilsiz, dayanaksız karar vermesi, kendisini odasına kilitlemesi olağan dışı davranışlardır. Bu durumla ilgili Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı'na bizzat gidilerek bilgi verildi. Pozitif Fuarcılık'ın sunduğu dilekçeler derhal işleme alınıp, gereği yapılırken, İDTM tarafının sunduğu dilekçeler dikkate alınmayarak, sürüncemede bırakıldı."

HSK'YA ŞİKAYET

Avukat Ramazan Arıtürk, Bakırköy 8. İcra Mahkemesi Hakimi ve Adalet Komisyonu Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunduklarını belirterek, "Mahkemenin verdiği kararın İDTM'nin 65 milyon TL'lik zararına neden olacağı tespiti yapıldı. Bu zararın karşılanması için Hazine'ye dava açacağımızı da mahkeme tutanaklarına geçirdik" dedi.