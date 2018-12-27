Serie A'yı Askıya Alabiliriz"

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Napoli'de oynayan Senagalli futbolcu Kalidou Koulibaly'e yapılan ırkçı saldırı sebebiyle Serie A'yı askıya alabileceklerini söyledi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Napoli'de oynayan Senagalli futbolcu Kalidou Koulibaly'e yapılan ırkçı saldırı sebebiyle Serie A'yı askıya alabileceklerini söyledi. İtalya Ligi Serie A'da 18. haftasında oynanan Inter-Napoli maçında, Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'i hedef alan ırkçı tezahüratlar, İtalyan futbolunda deprem etkisi oluşturdu. Napoli'nin 1-0 kaybettiği karşılaşmanın 80. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Koulibaly, Inter taraftarının ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı. Gelişen bu durum sonrasında İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'dan bir açıklama geldi. Irkçı tezahüratlarla alakalı konuşan Gravina, "Inter-Napoli maçında yaşananlardan sonra Serie A askıya alınabilir. Bu konuyu görüşeceğiz" diye konuştu.



(İHA)

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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Serie A'yı Askıya Alabiliriz

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