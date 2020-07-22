Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu 23 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika

İnebolu Belediyesinin öncülüğünde ilki geçen yıl düzenlenen İnebolu Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu, 23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, AA muhabirine, İnebolu Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu'nun Türkiye Atletizm Federasyonunun pandemi sürecinde programa koyduğu ilk koşu olduğunu söyledi.

İnebolu Belediyesinin öncülüğünde İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneğinin iş birliği ile düzenlenen koşunun ilkini geçen yıl 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiklerini belirten Özay, "Profesyonel sporcularla beraber İstiklal Yolu'nun başlangıcı İnebolu'da hep beraber olalım. Tüm halkımızı ve sporseverlerimizi bu koşuya İnebolu'ya davet ediyoruz." dedi.

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen de koşuyu Milli Mücadele'de İnebolu'dan Ankara'ya kağnısıyla cephane taşırken tipiye yakalanıp donarak şehit olan Şerife Bacı anısına düzenlediklerini anlattı.

İnebolu Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu'nda 10 kilometre yarışı ve 2 kilometrelik halk koşusu yapılacağını ifade eden Çeçen, "Bu yıl 23 Ağustos'ta ikincisi yapılacak koşuu düzenleme amacımız Kurtuluş Savaşı'ndaki İnebolu ruhunu anlamak ve İstiklal Yolu'nun önemini kavramak, ayrıca Şerife Bacı nezdinde vatan için nelerin feda edildiğini anlayıp anlatmaktır." diye konuştu.

Çeçen, koşuya 500 civarında sporcunun katılmasını beklediklerini kaydetti.