Serik Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Kulübün 31 Mart'taki olağan genel kurulun ardından ilk toplantısını yapan yönetim kurulu, görev dağılımını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Kulüp Başkanı Ali Aksu ve yönetim kurulu üyeleri Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamında ziyaret etti.

Yeni yönetimi tebrik eden Başkan Aputkan, "Serik Belediyespor'u birlik beraberlik içerisinde hep birlikte iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Altyapıya önem vermeliyiz. Kulübün marka değerini yükseltmek için çalışacağız." dedi.

Kulüp Başkanı Aksu ise "Yeni yönetim olarak var gücümüzle çalışıp, takımımızı en iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz. Serik Belediyespor hepimizin ortak paydası. Hep birlikte el ele vererek takımımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

Kulüp Başkanı Ali Aksu, Başkan Yardımcıları Halil Deligöz ve Mustafa Kara, Genel Sekreter Yusuf Akgül, Hukuk İşleri Sorumlusu Hasan Devrim Ünsal, Altyapı Sorumlusu Ali İşlek, Ufuk Koca, Sayman Yusuf Yılmaz, Taraftarlardan Sorumlu Üye Cengiz Doğan, Tesislerden Sorumlu Üye Adnan Yılmaz, Mehmet Çolakoğlu, Reklam İşleri Sorumlusu Süleyman Kanmaz, Kamp ve Ulaşım Sorumlusu Ramazan Tepe, Basın Sözcüsü Namık Kemal Kılınç.