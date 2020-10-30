Serik'e hayırseverden 3 derslikli anaokulu - Son Dakika

Antalya'da, bir hayırsever tarafından Serik ilçesine yapılacak anaokulu için protokol imzalandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik Kaymakamlığında düzenlenen törende, iş insanı Adnan Yılmaz'ın Burhanettin Kaya Ortaokulu'nun bahçesine 3 derslikli anaokulu yaptıracağını, okula "Hacı Ayfer-Mehmet Ali Yılmaz" ismi verileceğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük gücünün genç nüfus olduğuna işaret eden Yazıcı, "Bu açıdan eğitim birinci önceliğimiz. Genç nüfusumuzu avantaja dönüştürebilmemiz için milli ve manevi değerlerle tesis edilmiş, günün teknolojisini iyi kullanabilen, iyi eğitim almış geçleri yetiştirmemiz gerekiyor. Eğer biz gençlerimizi iyi donatamazsak ne yaparsak yapalım bir anlam ifade etmeyecektir." diye konuştu.

Okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, üreten, farklı bakış açıları oluşturabilenlerin ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacağını aktaran Yazıcı, geleceğin eğitime verilen önemle şekilleneceğini bildirdi.

Eğitim yatırımlarına Antalyalı hayırseverlerin büyük katkı sağladığını belirten Yazıcı, bu katkının her zaman devam etmesi temennisinde bulundu.

Yazısı ile Adnan Yılmaz arasında protokol imzalandı.

Törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de katıldı.