Son Dakika Haberleri: Serik'te 90 Dekarlık Örtü Altı Üretim Alanı Zarar Gördü

Serik'te 90 Dekarlık Örtü Altı Üretim Alanı Zarar Gördü

36 dakika önce

Antalya Serik'te hortum ve fırtınadan 90 dekarlık örtü altı üretim alanı zarar gördü.

Serik'te 90 Dekarlık Örtü Altı Üretim Alanı Zarar Gördü, System.String[]
Antalya Serik'te hortum ve fırtınadan 90 dekarlık örtü altı üretim alanı zarar gördü. Çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Haluk Şimşek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçeye bağlı 3 mahallede dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen hortum, dolu ve fırtına sebebiyle 90 dekarlık cam ve plastik sera ile seraların içerisinde ekili olan çilek, domates ve salatalıklar zarar gördü.

Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu serası zarar gören 30 çiftçiyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.

Belek-Kadriye-Kundu Kral Yolu ile bir golf sahasında yaklaşık 50 çam ağacı devrildi. Hortumun söktüğü dev çam ağaçları, etrafa saçıldı. Belediye ekipleri, yollara devrilen ağaçları temizleme çalışmaları başlattı.

Kaymakam Haluk Şimşek, "Antalya'nın batısında afet daha büyük oldu. Çiftçilerimize ben buradan şunu söylemek istiyorum, TARSİM'den mutlaka sigorta yaptırın. Zarar gören yerler, toplu afet kapsamı altına alınırsa çiftçilerimizin zararları karşılanır" dedi.

Çilek üreticisi Mustafa Mutaf ise "Meydana gelen hortum ve fırtınadan seralarımız büyük zarar gördü. İçerisinde mahsullerimiz telef oldu. Çilek, zaten hassas bir meyve olduğu için yağmur suyunu gördüğü zaman hemen çürüme yapar. Kısacası alın terimiz, hortum ve fırtınadan yok oldu. Zararımız büyük" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Antalya, serik, Güncel
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