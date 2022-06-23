Serik'te belediye fırınının temeli atıldı - Son Dakika
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Serik'te belediye fırınının temeli atıldı

23.06.2022 16:09
Serik'te belediye fırınının temeli atıldı

Serik ilçesinde belediyesince yaptırılacak ekmek fırınının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Serik ilçesinde belediyesince yaptırılacak ekmek fırınının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Orta Mahallesi'nde yaptırılacak fırının temel atma törenine Serik Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Aputkan, konuşmasında, 520 metrekare alana inşa edilecek fırının günlük ekmek üretim kapasitesinin 20 bin olacağını, ihtiyaç halinde bu sayının 60 bine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Fırında ekmeğin yanı sıra simit, poğaça ve benzeri ürünlerle birlikte bölgedeki turizm tesislerinde kullanılan ve "roll ekmek" olarak isimlendirilen ekmeğin de üretileceğini anlatan Aputkan, "Bu proje sadece fırın yapımı ile sınırlı kalmayacak. Burada insanlarımızın kahvaltı yapabileceği kapalı alanlar da oluşturacağız. Bölgede insanlarımızın ihtiyacını karşılayabilecekleri bir hizmet olacak." dedi.

Törende, fırınının yapılmasına katkıda bulunan iş insanı Yakup Aydın'a, Kaymakam Şahin ve Başkanı Aputkan tarafından plaket verildi.

İlçe Müftüsü İbrahim Keser'in yaptığı duanın ardından protokol üyelerince inşaatın temelinin ilk harcı atıldı.

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Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Enver Aputkan, Ahmet Hikmet, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te belediye fırınının temeli atıldı - Son Dakika

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