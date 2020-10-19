Serik'te Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Serik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Vekili Kemal Yıldırım, daire müdürleri, ve muhtarlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından konuşan Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın, muhtarlık müessesesinin demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.
Barçın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak kutlamamızı sağladığı için teşekkür ediyoruz." dedi.
- Kaynak: AA
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