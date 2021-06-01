Serik'te Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulunun temeli atıldı - Son Dakika

Serik ilçesinde hayırsever iş insanı İbrahim Şahin tarafından yaptırılacak Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Şahin tarafından Karadayı Mahallesi'nde yaptırılacak 8 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı.

Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya AK Parti milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve hayırsever iş insanı Naturalya Group Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, törendeki konuşmasında, çok güzel bir ana tanıklık etmek üzere bir arada olduklarını söyledi.

Her parası olana böyle bir güzelliği yaşatmanın nasip olmadığını belirten Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Torunlarımıza iftiharla anlatabileceğimiz, toplumun takdir edeceği, bu güzel bağışı eğitim yuvasını hediye eden İbrahim Şahin'e teşekkür ediyorum. Her parası olan bunu yapamıyor. Paranın yanı sıra gönül güzelliği ve bu ülkeye sevda gerekiyor. Okumaya öğrenmeye aşk gerekiyor. Buranın insanlarına sevgi, bağlılık gerekiyor. Bu toprağı vatan kılmanın varlığı gerekiyor. Bunların hepsi fazlasıyla iş insanımızda var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti okullarımızı yapabiliyor ama bizim hayırsever insanlarımıza da ihtiyacımız var. Bu ülkeden para kazanan ama fazlasıyla da bunu geriye ödeyen insanlara ihtiyacımız var. Ülkem adına gurur duyuyorum. Allah hayırsever iş insanlarının sayısını artırsın."

Milletvekili Kemal Çelik ise "Yapılacak olan ortaokul bizim için çok anlamlı. Genç iş insanlarımız ve özel sektör sayesinde Türkiye bu noktalara geldi. Özel sektör eğitime el attı. Eğitim düzeyimiz çok yükseldi. Özel sektör turizme el attı dünyada turizmde bir numarayız. Savunma sanayine el attı dünyada savunma sanayinde de bir numaraya doğru gidiyoruz. Antalya verimli bir yer. İnsanı da, toprağı da, sahili de, güneşi de, denizi de verimli. Antalya turizmin merkezi." diye konuştu.

Hayırsever İbrahim Şahin de Naturalya olarak 2015 yılında 20 metrekarelik küçük bir alanda başlayan ticaret yolculuğunu dünyaya açılarak üst noktalara taşıdıklarını anlattı.

Bütün zorlu yolculukların mutluluğunu okul projesiyle taçlandırdıklarını dile getiren Şahin, "Eğitim bir milletin ruhu, gelecek nesillerin kültürel birikimidir. Bir ailenin en büyük teminatı iyi yetiştirilmiş evlat olduğu gibi bir milletinde en büyük teminatı iyi yetişmiş gençlerdir. Bunun için maddi ve manevi gücümüzü kullanmayı en büyük vazife kabul etmeliyiz. Devlet ve toplum hayatının güzide yerlerinde görev alacak birçok evladımıza şahit olacağımızı şimdiden biliyorum. Bundan da son derece mutluyum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı ve okulun yapımını üstlenen İbrahim Şahin ile protokol üyeleri aynı anda butonlara basarak okul inşaatının temeline ilk harcı döktü.