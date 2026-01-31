ANTALYA'nın Serik ilçesinde soba nedeniyle çıkan yangında evin oturma odası kullanılamaz hale geldi. Alevleri itfaiye söndürdü.
Karadayı Mahallesi'nde 3 katlı evin birinci katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin odayı sardığı yangında evde oturan Halil Yöntem, yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangını söndürmeye çalışan Halil Yöntemin, parmağından hafif yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Sobadan Yangın Çıktı - Son Dakika
