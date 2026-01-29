Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

29.01.2026 17:22
Serik'te düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 1.165 kg esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda, 1 kilo 165 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

