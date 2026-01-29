Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda, 1 kilo 165 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.