Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda, 1 kilo 165 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
