Serik'te Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Kökez Mahallesi'ndeki Murat Küpçü'ye ait müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler hortum ve kovalara doldukları suyla itfaiye ekipleri gelene kadar yangını söndürmeye çabaladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.