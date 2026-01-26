Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Esenler Erokspor müsabakasının ardından bir gün izin kullanan Antalya ekibinin, teknik direktör Sinan Paşalı yönetiminde tesislerindeki antrenmanında taktik çalışma yapıldı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarınki idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Serikspor Bodrum FK'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
