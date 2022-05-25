Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi

25.05.2022 14:54

Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi Arkadaşları kalp masajı sırasında gözyaşı döktü Gencin hayati tehlikesi sürüyor Zonguldak'ta optisyenlik okuduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi

Arkadaşları kalp masajı sırasında gözyaşı döktü

Gencin hayati tehlikesi sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta optisyenlik okuduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından denizden çıkartılan gence dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ambulansa alınan gencin arkadaşları gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Değirmenağzı Plaj Tesisleri'nde yaşandı. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenim gören 24 yaşındaki Özhan U., arkadaşları ile birlikte sıcak havayı fırsat bilerek Değirmenağzı Plajı'na geldi. Burada denize giren Özhan U. bir süre sonra denizden çıkmadı. Gencin boğulduğunu fark eden arkadaşları Özhan U.'yu bulunduğu yerden kurtararak kıyıya çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları gence dakikalarca kalp masajı yaptı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri de geldi. Gözü yaşlı arkadaşları ise gencin ve daha sonrasında ambulansın başından bir an olsun ayrılmadı. Ambulansta müdahalesi yapılan genç hayati tehlikeyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika


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