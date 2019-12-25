Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, 'Nev Nefes' programında bir araya geldi - Son Dakika

Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldi

6 saat önce

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında, komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz ile aynı sahneyi paylaştı.

Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz,

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında, komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz ile aynı sahneyi paylaştı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Nevmekan Sahil'de düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Nev Nefes" temasıyla düzenlenen etkinlikte, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Türk sanat müziğinden besteleri icra ederken, Ceyhun Yılmaz ise şiirleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Ceyhun Yılmaz, etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar'ı çok sevdiğini belirterek, "Tabii ki bir yeri üstünde yaşayan insanlar güzel yapar. Üsküdar'da hep güzel insanlarla karşılaştım. Bugün de klarnetin üstadı bir arkadaşımla beraberim. Klarneti şiirle yan yana koyuyoruz. Zaten doğada ikisinin bir eşleşmesi var, ikisi de hüzün temalı." dedi.

Hayatın içinde şiirin her zaman olması gerektiğine inandığını ifade eden Yılmaz, Üsküdar'ı "Boğaziçi'nin dudak kenarı" olarak tanımladığını söyledi.

Yılmaz, çocukken tiyatro oyuncusu olmak istediğine dikkati çekerek, ilkokul yıllarında yaşadığı bir anısını şöyle anlattı:

"İlkokul 5. sınıfta öğretmenimiz ağır bir hastalığa yakalandığı için derslerimiz boş geçiyordu. Boş geçen derslerde televizyonda gördüğüm Zeki Alasya ve Metin Akpınar taklitlerini yapıyordum. Arkadaki öğrenciler biz duymuyoruz tahtaya çıkıp yap deyince ben sınıfın önünde bu taklitleri yapmaya başladım. Arkadaşlarım anlattıklarıma kıkır kıkır gülüyorlardı. Bir gün hepsi durdu, kapıya bir baktım müdür muavini gelmişti. Sonrasında müdür muavini 'Annen yarın okula gelsin.' deyince korkmuştum. Önceleri söyleyemedim, bir kabahat ettim düşüncesindeydim. Tabii annem okula gelince müdür muavini ona 'Oğlunuz bütün sınıfı susturup tiyatro yapıyor, farkında mısınız?' diye soruyor. Annem de 'Evet, evde de yapıyor.' diye cevap veriyor. Anneme 'Oğlunuz çok yetenekli, mutlaka konservatuvara yazdırın' diyor. Sağ olsun müdür muavinimiz bu işin peşini bırakmadı ve 12 yaşına geldiğimde bütün okulun önünde sahneye çıkma imkanı vermişti bana. Ondan sonra gülmeyi değil, güldürmeyi seçtim."

Serkan Çağrı ise Yılmaz'la yıllar öncesine dayanan dostluklarının olduğunu aktararak, çok yetenekli, yıllardır işini ciddi bir şekilde yapan, halktan kopuk olmayan usta bir isimle program yapmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ceyhun Yılmaz, Serkan Çağrı, Nev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Kayınvalidesini reddeden gelini, kocası zorla hamile bıraktı

Son Dakika Haberleri
05:05 Başkentte zincirleme trafik kazası - Son Dakika
05:04 Başkentte zincirleme trafik kazası - Son Dakika
04:43 Bakan Pakdemirli örtü yangınlarının sürdüğü Trabzon'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
04:38 Bakan Pakdemirli örtü yangınlarının sürdüğü Trabzon'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
04:15 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 05:15:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]