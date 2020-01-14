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Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın "Nev Nefes"te bir araya gelecek
6 saat önce
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında yarın kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile aynı sahneyi paylaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında yarın kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile aynı sahneyi paylaşacak.
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yarın Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilecek.
Katılımcılar "Nev Nefes" temasıyla düzenlenecek etkinlikte sanatçılarla sohbet etme imkanı da bulacak.
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