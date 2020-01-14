Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın

Katılımcılar "Nev Nefes" temasıyla düzenlenecek etkinlikte sanatçılarla sohbet etme imkanı da bulacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yarın Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilecek.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı " Nev Nefes" programında yarın kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile aynı sahneyi paylaşacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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