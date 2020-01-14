Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın "Nev Nefes"te bir araya gelecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın 'Nev Nefes'te bir araya gelecek - Son Dakika

Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın "Nev Nefes"te bir araya gelecek

6 saat önce

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında yarın kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile aynı sahneyi paylaşacak.

Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında yarın kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile aynı sahneyi paylaşacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yarın Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilecek.

Katılımcılar "Nev Nefes" temasıyla düzenlenecek etkinlikte sanatçılarla sohbet etme imkanı da bulacak.

Üsküdar Belediyesi, Göksel Baktagir, Serkan Çağrı, Nev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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